الكرملين يحيل سؤالا يتعلق بـ"طائرة البشير الروسية" إلى وزارة الدفاع للإجابة عنه!

رفض الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال ندوة صحفية الإجابة عن سؤال يتعلق بعائدية الطائرة التي نقلت الرئيس السوداني، عمر البشير إلى دمشق، أمس الأحد.

وفي معرض إجابته عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت طائرة من نوع "تو-154" نقلت الرئيس السوداني إلى دمشق أمس الأحد، قال بيسكوف إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الدفاع الروسية، مضيفا "لا أملك معلومات بهذا الخصوص، ولا أستطيع أن أجيب على سؤالكم".

وأوضح للصحفيين أنه "إذا كنتم تعتقدون أن طائرات لوزارة الدفاع قامت برحلات، فمن الأفضل توجيه هذه الأسئلة لوزارة الدفاع".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من زيارة لم يعلن عنها سابقا قام بها الرئيس السوداني إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد، في مطار دمشق الدولي، وظهرت في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السورية الرسمية، الطائرة التي هبط منها البشير، وهي من طراز "تو-154" ورسم العلم الروسي عليها.

المصدر: تاس