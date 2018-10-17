اتفاق على تحرير 6 مختطفات لدى "داعش"

كشف مصدر أمني سوري عن التوصل لاتفاق مع تنظيم "داعش" على الإفراج عن 6 مختطفات من ريف السويداء اختطفهن التنظيم في يوليو الماضي.

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن الاتفاق حصل نتيجة "التواصل بين وجهاء المنطقة والجيش السوري وداعش" ويقضي بأن يفرج التنظيم عن ستة مختطفات مقابل إطلاق سراح 17 معتقلا من التنظيم في السجون السورية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل أيضا "وقفا لإطلاق النار في تلول الصفا بريف السويداء الشرقي لحين تنفيذ تبادل المختطفات بالمعتقلين".

وتتوصل مفاوضات لإطلاق سراح المختطفين والمختطفات من محافظة السويداء لدى "داعش" منذ يوليو الماضي، حين نفذ التنظيم الإرهابي في الـ 25 يوليو الماضي هجوما على مدينة السويداء والقرى الواقعة شرقها، أسفر عن مقتل وجرح المئات وخطف العشرات من النساء والأطفال من قرية الشبكي.

المصدر: سبوتنيك