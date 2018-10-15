صحفي ومحامي مصريان شهيران يسلمان نفسيهما للقضاء العالي في قضية "إهانة القضاء"

سلم الكاتب الصحفي المصري عبد الحليم قنديل، والمحامي منتصر الزيات نفسيهما، لقائد الحرس في دار القضاء العالي في القاهرة، لاستكمال حكم النقض في قضية "إهانة القضاء" الملاحقين بها.

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وسلم قنديل والزيات نفسيهما قبل نظر محكمة النقض في طعن 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، بعدما أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين.

واشترطت النيابة أن يتم تقديم عدد من المتهمين للقضاء، قبل نظر محكمة النقض في الطعون، وإلا فإن الطعون التي قدموها ستسقط.

وبين المتهمين المحامي منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

وحددت محكمة النقض الـ15 من أكتوبر للنظر في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و19 آخرين في حكم حبسهم 3 سنوات في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 30 ديسمبر بحبس مرسي، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس النواب السابق، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء، والإساءة إلى رجاله والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية".

المصدر: المصري اليوم