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مصر تلغي إدراج مرشد الإخوان المسلمين و38 من القيادات على "قوائم الإرهاب"

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مصر تلغي إدراج مرشد الإخوان المسلمين و38 من القيادات على
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مرشد الإخوان محمد بديع
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قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و38 آخرين على قرار إدراجهم في قوائم "الكيانات الإرهابية".

وأصدرت المحكمة القرار في قضية غرفة عمليات رابعة، حيث ألغت قرار الإدراج.

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وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لبديع، واثنين آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21، في جلسة إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنيا، الأحد الماضي، بالسجن المؤبد على محمد بديع، و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة" في 14 أغسطس عام 2013، بتهم أعمال "عنف وتخريب وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني"، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

المصدر: وكالات

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