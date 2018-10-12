الكويت.. جدل واسع حول دعوة لاستقدام قوات تركية بأقصى سرعة!

أثارت دعوة برلماني كويتي سابق ومستشار سابق لوزير الدفاع إلى "إدخال الجيش التركي إلى الكويت بأقصى سرعة"، موجة من الجدل في "تويتر"، وأعرب الكثير من الكويتيين عن رفضهم لهذه الدعوة.

ورأى النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة، وهو أيضا ضابط سابق في سلاح الدروع، أن الجيش التركي هو بمثابة "المعادل الاستراتيجي الأضمن والآمن".

أختتمت صباح اليوم فعاليات الإجتماع 5 للجنة التعاون العسكرية الكويتية التركية،والذي عقد خلال الفترة 9-10 أكتوبر2018،حيث تم توقيع خطة عمل التعاون الدفاعي بين الجانب الكويتي برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة العلميات والخطط،والتركي برئاسة رئيس قسم الشؤون الخارجيةبرئاسة الأركان التركية pic.twitter.com/K6V0C0lToI — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 10, 2018

وفيما رفض عدد كبير من المعلقين الكويتيين هذه الدعوة جملة وتفصيلا، تفجر جدل عاصف حول المسؤول عن تردي الأوضاع في منطقة الخليج.

رسالة الى معالي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد حفظهما الله

ان الاوضاع في المنطقة تتجه نحو الانفلات من كل عقل او حكمة او مروؤة و اليوم جميع الشعب الكويتي مقتنع بضرورة ادخال الجيش التركي للكويت باقصى سرعة لانه هو المعادل الاستراتيجي الأضمن و الآمن — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 10, 2018

يذكر أن الكويت وتركيا وقعتا مؤخرا اتفاقية تعاون دفاعي مشترك، قالت فيها رئاسة أركان الجيش الكويتي: "خطة عمل التعاون الدفاعي 2019 التي تم توقيعها مع الجيش التركي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين".

من سمح له يتكلم بالنيابة عن الشعب الكويتي ... و انا بعد ما ابي اشوف ولا عسكري تركي يحميني — حنظل🇰🇼🇰🇼🇰🇼 (@7anthal) October 11, 2018

وأشار بيان للجيش الكويتي إلى أن هذه الاتفاقية "تأتي ضمن توحيد الجهود، واستمرار التنسيق العسكري، وتبادل الخبرات".

احسنت ابن دويله..

لا داعي لترك امن الكويت للاحتمالات.

يجب اخذ كل الاحتياطات اللازمه

والدخول في تحالفات.. تساعد في حمايتها.. من الجنون الذي يحيط بالمنطقه.

خاصه بعد ان دمر العيال مجلس التعاون

ولم يعد يحمي نفسه. — السعد التميمي. (@altamimi_alf) October 10, 2018

المصدر: "تويتر"