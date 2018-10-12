 
مباشر

الكويت.. جدل واسع حول دعوة لاستقدام قوات تركية بأقصى سرعة!

أخبار العالم العربي

الكويت.. جدل واسع حول دعوة لاستقدام قوات تركية بأقصى سرعة!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwxc

أثارت دعوة برلماني كويتي سابق ومستشار سابق لوزير الدفاع إلى "إدخال الجيش التركي إلى الكويت بأقصى سرعة"، موجة من الجدل في "تويتر"، وأعرب الكثير من الكويتيين عن رفضهم لهذه الدعوة.

ورأى النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة، وهو أيضا ضابط سابق في سلاح الدروع، أن الجيش التركي هو بمثابة "المعادل الاستراتيجي الأضمن والآمن".

وفيما رفض عدد كبير من المعلقين الكويتيين هذه الدعوة جملة وتفصيلا، تفجر جدل عاصف حول المسؤول عن تردي الأوضاع في منطقة الخليج.

يذكر أن الكويت وتركيا وقعتا مؤخرا اتفاقية تعاون دفاعي مشترك، قالت فيها رئاسة أركان الجيش الكويتي: "خطة عمل التعاون الدفاعي 2019 التي تم توقيعها مع الجيش التركي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين".

وأشار بيان للجيش الكويتي إلى أن هذه الاتفاقية "تأتي ضمن توحيد الجهود، واستمرار التنسيق العسكري، وتبادل الخبرات".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: استخباراتنا اقتربت كثيرا من معرفة مصير خاشقجي