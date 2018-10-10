الأمن المصري يلقي القبض على أصغر أبناء مرسي

أوقفت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء، النجل الأصغر للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

إقرأ المزيد

وأفاد مصدران أمني وقضائي لوكالة "فرانس برس"، أنه تم توقيف عبد الله مرسي فجرا ويجري التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

ومن جانبه، أشار أحمد محمد مرسي، أكبر أبناء الرئيس المعزول والمتحدث باسم الأسرة، صباح الأربعاء عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك إلى خبر اعتقال شقيقه الأصغر.

ويعد عبد الله محمد مرسي هو النجل الأصغر لمرسي بين خمسة أبناء وليس الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ تم توقيف شقيقه أسامة في أواخر 2016 بتهمة "التحريض على العنف" ولا يزال قيد الاعتقال.

المصدر: وكالات