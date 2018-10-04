محامي مرسي: السلطات المصرية سمحت بزيارتين إليه

ذكر عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة دفاع الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أن سلطات البلاد سمحت بزيارتين له إحداهما تمت قبل أسبوعين ولم يعلن عنها والثانية ستجري في الفترة المقبلة.

وأوضح المقصود، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، مساء الخميس، أن أسرة مرسي قامت قبل أسبوعين بزيارته في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة.

وكشف أن زيارة الأسرة شملت زوجة مرسي نجلاء علي، وأبناءه عمر وعبد الله وأحمد وابنته الشيماء، مشيرا إلى أن هناك أفرادا من عائلته يلتقون والدهم للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مثل أحمد.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن مرسي استطاعت أيضا الحصول على موافقة من محكمة مصرية تنظر إحدى قضايا الرئيس الأسبق بزيارته في محبسه، مؤكدا أن الزيارة ستتم خلال الفترة المقبلة.

وتحفظ المحامي عن تحديد موعد بعينه لتلك الزيارة أو تقديم تفاصيل أكثر بشأنها.

من جانبه، قال أحمد، النجل الأكبر لـ"مرسي" والمتحدث باسم أسرته، للأناضول، إن "حالة الوالد جيدة ومعنوياته قوية وثابت على مواقفه"، مشيرا إلى أن الزيارة استغرقت 25 دقيقة بحضور أفراد الأسرة، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بجانب الرعاية الصحية لوالده.

المصدر: الأناضول