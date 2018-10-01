العبادي يعين الفريق قاسم نزال في قيادة عمليات البصرة

عين القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي اليوم الاثنين، الفريق الركن قاسم نزال المالكي قائدا لعمليات البصرة، حسبما أفاد مراسلنا.

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وقال مركز الإعلام الأمني في بيان مقتضب تلقت RT نسخة منه إن "الفريق الركن قاسم نزال المالكي عين لقيادة عمليات البصرة".

وبعد حرق القنصلية الإيرانية أقال رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري وعين الفريق رشيد فليح بدلا منه، ثم تراجع عن قرار إقالته لتتم إقالته من جديد، وتعيين نزال المالكي بدلا عنه.

وشهدت محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة طالبت بتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

المصدر: RT