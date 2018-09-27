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العبادي يقيل الفريق الركن جميل الشمري من قيادة عمليات البصرة

أخبار روسيا

العبادي يقيل الفريق الركن جميل الشمري من قيادة عمليات البصرة
السومرية
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أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرارا بنقل الفريق الركن جميل الشمري من قيادة عمليات البصرة وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وقال مكتب العبادي، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة .. ويكلف الشمري بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، في الثامن من سبتمبر الحالي، عن قرار يقضي باستبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري بالفريق الركن رشيد فليح، لكن مصدرا أمنيا كشف عن التريث بالقرار وإبقاء الشمري في منصبه.

المصدر: "السومرية"

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