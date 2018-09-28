 
مباشر

أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي

أخبار العالم العربي

أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kusn

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة كان وديا، ولم تتخلله أية مباحثات، لكنه لم يجلس بجانب ترامب بسبب وجود السيسي.

إقرأ المزيد
لهذا السبب غادر أردوغان مكانه

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان، ردا على سؤال عن فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب.

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب ميلانيا، ونائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حضروا اللقاء.

وقال أردوغان: "ترامب قال نلتقي (لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها).... وكنا نجلس في مائدة الغذاء حول طاولات متجاورة، وكان يجلس على مائدته (ترامب) رئيس الدولة المصرية (عبدالفتاح) السيسي، لذا لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك" للجانب الأمريكي.

وأشار أردوغان إلى أن لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لبحث الوضع السوري بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

والتقى أردوغان بترامب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إقرأ المزيد
أردوغان يخيّب أمل ترامب

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. راقص استربتيز يتعرى على شاشة لبنانية.. مشاهد صدمت اللبنانيين وتجاوزت "الخطوط الحمر"