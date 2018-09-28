أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة كان وديا، ولم تتخلله أية مباحثات، لكنه لم يجلس بجانب ترامب بسبب وجود السيسي.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان، ردا على سؤال عن فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب.

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب ميلانيا، ونائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حضروا اللقاء.

وقال أردوغان: "ترامب قال نلتقي (لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها).... وكنا نجلس في مائدة الغذاء حول طاولات متجاورة، وكان يجلس على مائدته (ترامب) رئيس الدولة المصرية (عبدالفتاح) السيسي، لذا لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك" للجانب الأمريكي.

وأشار أردوغان إلى أن لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لبحث الوضع السوري بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

والتقى أردوغان بترامب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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المصدر: الأناضول