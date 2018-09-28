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لهذا السبب غادر أردوغان مكانه

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لهذا السبب غادر أردوغان مكانه
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كشفت وسائل إعلام تركية السبب الذي دعا الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، لمغادرة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة حين بدأ ترامب كلمته.

ولفتت هذه الوسائل إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أروغان وهو يغادر ومرافقيه مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما كان الرئيس الأمريكي يلقي كلمته، ما دفع إلى الظن بأن أردوغان غادر القاعة تماما، وربط البعض المشهد بالتوتر الذي يشوب علاقات البلدين.

وأوضح موقع "ترك برس" الإخباري أن الأمر وما فيه أن "الرئيس التركي الذي كان يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قد توجه إلى وراء المنصة الرئيسية للاستعداد لإلقاء كلمته أمام الجمعية بعد انتهاء كلمة ترامب".

وأكد ذلك راغب صويلو الصحفي التركي المقيم في الولايات المتحدة، حيث وصف على حسابه في تويتر الأنباء عن مغادرة أردوغان بأنها "مفبركة"، موضحا أن الرئيس التركي انتقل إلى القسم الخلفي من القاعة لأن دوره يحين بعد ترامب.

المصدر: ترك برس

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