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السيسي ونتنياهو يبحثان التهدئة في غزة

أخبار العالم العربي

السيسي ونتنياهو يبحثان التهدئة في غزة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعلنت القاهرة ​أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وأضاف المتحدث المصري، أن السيسي أكد أن "التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية ستسهم في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

من جانبه، أعرب نتنياهو عن "تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة".

ويعد هذا اللقاء الثاني بين السيسي ونتنياهو منذ  2014، والأول في الولاية الثانية للسيسي.

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ففي سبتمبر 2017، التقى السيسي نتنياهو في نيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا.

ولعبت مصر دورا حاسما كوسيط في المفاوضات المستمرة خلال الأشهر الأخيرة بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة، في وقت أصبح فيه قطاع غزة على حافة حرب جديدة.

المصدر: وكالات

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