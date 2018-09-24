صحيفة: السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء القادم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

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وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" ياسر رزق، إنه رغم تعدد الفعاليات والقمم الدولية خلال اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة، فإن أبرز بنود أجندة زيارة السيسي هذا العام هو القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللقاء المقرر يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأشار رزق في مقال له نشر في الصحيفة المصرية اليوم الاثنين، إلى ازدحام جدول أعمال السيسي باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم، من دون تفاصيل.

وإذا تم اللقاء، فسيكون الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ توليه مقاليد الحكم في مصر عام 2014، والأول في الولاية الثانية له.

وفي سبتمبر 2017، التقى السيسي نتنياهو في نيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.

المصدر: أخبار اليوم