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جنبلاط: أرفض زيارة وزراء التقدمي لسوريا

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جنبلاط: أرفض زيارة وزراء التقدمي لسوريا
Reuters
وليد جنبلاط
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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أنه يمانع أن يزور وزراء الحزب و"اللقاء الديمقراطي" سوريا.

وفي تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أوضح جنبلاط أن موقفه من الحكومة السورية لم يتغير، قائلا: "إذا كانت الجغرافية السياسية تحكم العلاقة اللبنانية السورية، إلا أن موقفنا من النظام لم ولن يتغير. لذلك أمانع أن يزور وزراء الحزب واللقاء الديمقراطي سوريا، خلافا وتوضيحا لما ورد في جريدة الأخبار التي استوحت أو فسرت كلامي على غير محمله".

تجدر الإشارة إلى أنه في حديثه إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ليونة مستجدة. وأوضح أنه "جاهز للتحجيم الذاتي والتسوية حسب الوسيط" بخصوص موضوع الحكومة.

أما بشأن العلاقات اللبنانية السورية فقد قال إنه "لن يعارض مجبورا التنسيق بين البلدين لمصلحة لبنان".

المصدر: وكالات

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