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مفوضية اللاجئين ترفض انتقاد ترامب

أخبار العالم العربي

مفوضية اللاجئين ترفض انتقاد ترامب
Reuters Brian Snyder
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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امتنعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن انتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض سقف عدد اللاجئين المسموح به، موضحة أن من حق الولايات المتحدة أن تحدد سياستها.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر خلال إفادة صحفية اعتيادية للأمم المتحدة في جنيف: "القرارات بشأن إعادة توطين اللاجئين وإلى أين سيذهبون تتخذها فقط حكومات الدول، مثل الولايات المتحدة، التي تسمح بدخول اللاجئين وإعادة توطينهم".

ورفض سبيندلر الإجابة عندما سئل مرارا إن كانت المفوضية شعرت بخيبة أمل من إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانحيها وأكبر بلد مستقبل للاجئين.

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وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ستضع سقفا لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم عند 30 ألف لاجئ خلال السنة المالية 2019 وذلك في تراجع حاد عن السقف الذي وضعته لسنة 2018 وهو 45 ألفا.

وتشير وكالة "رويترز" إلى أن  السقف الذي حدد العام الماضي بـ 45 ألف لاجئ كان هو الأدنى منذ عام 1980 الذي اعتمد فيه برنامج اللاجئين الحديث.

المصدر: رويترز

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