تحطم مروحية عسكرية في السودان

أفاد مراسلنا في السودان بتحطم مروحية عسكرية من طراز "MI 17" ظهر اليوم، بسبب عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا، قادمة من مدينة أم دافوق في رحلة إدارية روتينية.

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ونقل مراسلنا عن بيان صادر من الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة أحمد الشامي، بأن الطائرة اصطدمت بمدرج المطار، ما أدى إلى اشتعال النار فيها، واحتراقها، فيما نجا من الحادث أفراد الطاقم، وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.

المصدر: RT