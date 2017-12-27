تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل قائدها
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لقي طيار سوداني مصرعه بتحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز(PT6)، تابعة للكلية الجوية في مدينة بورت الساحلية شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، حسبما أعلن الجيش السوداني في بيان.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، في البيان، إن "قائد الطائرة هو الطالب الحربي، سياف إدريس عثمان سليمان".
وأضاف الشامي: "الطالب الحربي كان يقود الطائرة في طلعة تدريب، ضمن برنامج التدريب اليومي في الكلية الجوية".
ولم يذكر البيان أسباب تحطم الطائرة.
المصدر: الأناضول
سعيد طانيوس
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