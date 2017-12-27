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تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل قائدها

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تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل قائدها
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أرشيفية
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لقي طيار سوداني مصرعه بتحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز(PT6)، تابعة للكلية الجوية في مدينة بورت الساحلية شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، حسبما أعلن الجيش السوداني في بيان.

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وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، في البيان، إن "قائد الطائرة هو الطالب الحربي، سياف إدريس عثمان سليمان".

وأضاف الشامي: "الطالب الحربي كان يقود الطائرة في طلعة تدريب، ضمن برنامج التدريب اليومي في الكلية الجوية".

ولم يذكر البيان أسباب تحطم الطائرة.

المصدر: الأناضول

سعيد طانيوس

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