عيضة المنهالي يكشف عن سبب اعتقاله في المغرب برفقة 32 فتاة

بعد أن أطلقت السلطات المغربية سراحه وعاد إلى أرض الوطن، كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، عن أسباب اعتقاله أثناء تواجده داخل فيلا برفقة 32 فتاة مغربية الجنسية.

وأوضح المنهالي أن هدف تواجده داخل الفيلا، التي اقتحمتها الشرطة وألقت القبض على جميع من كان فيها، هو تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

وأضاف المنهالي، أنه تفاجأ باقتحام الشرطة للمكان واعتقال الجميع، بسبب عدم حصول المنتج على رخصة تصوير، على حد قوله، مجددا نفيه مرة أخرى لأنباء اعتقاله داخل فيلا معدة للدعارة برفقة 32 فتاة مغربية و10 أشخاص من جنسيات خليجية، مؤكدا أن الأمر "مجرد سوء تفاهم جرت تسويته لا أقل ولا أكثر".

يشار إلى أن الفنان الإماراتي كان قد غادر المغرب، أمس الخميس، عبر طائرته الخاصة متجها إلى الإمارات، بعد أن أطلقت السلطات المغربية سراحه.

المصدر: وكالات