حقيقة القبض على فنان إماراتي معروف في المغرب

فند مصدر مقرب من الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، مزاعم القبض عليه في المغرب بتهمة الدعارة.

وأكد المصدر لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أنه لو حصلت بالفعل مداهمة بهذا الحجم في مراكش كانت السلطات قد نشرت صورا وتفاصيل عن الحادث في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، نشر عيضة المنهالي على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" أمس الاثنين صورا وفيديوهات له من المغرب، كما نشر صباح اليوم مقطعا قصيرا ألقى خلاله تحية الصباح على جماهيره.

وكان موقع "Rue20" المغربي قال في وقت سابق إن قوات الأمن ألقت القبض على المنهالي في مدينة مراكش، بصحبة 10 أشخاص من جنسيات إماراتية وسعودية، و32 فتاة.

وتابع الموقع أنه تم اعتقال الفنان خلال تواجده في حفلة ماجنة بإحدى الفيلات في مراكش صحبة العديد من "ممتهنات الدعارة"، مشيرا إلى أنه تم اقتحام المكان بعد شكوى قدمها الجيران.

وأكدت مصادر للموقع أن الفتيات اللواتي ألقي القبض عليهن بالغات، ولا توجد بينهن قاصرات.

ووفقا للموقع فقد تمت إحالة الفنان الإماراتي بصحبة 32 فتاة و10 خليجيين إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش، التي أحالتهم بدورها إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش.

هذا ولم يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي من قبل السلطات المغربية حول القضية حتى الآن.

المصدر: إرم نيوز+ Rue20