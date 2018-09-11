موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من "خطوات خطيرة جديدة" في سوريا

حذرت موسكو الولايات المتحدة وحلفاءها، اليوم الثلاثاء، من "الخطوات الخطيرة الجديدة" في سوريا، على خلفية تهديدات غربية بالرد على استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان، إلى أن الحكومة السورية تواجه في الأزمنة الأخيرة وابلا من التهديدات بزعم خطط دمشق لاستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب، وذلك رغم تأكيد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على إتلاف الترسانة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي..

يتبع..