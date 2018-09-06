هايلي: على سوريا وروسيا وإيران ألا تراهن على تقاعسنا في الرد

جددت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الخميس، عزيمة بلادها على "الرد" في حال استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب السورية.

وقالت هايلي في كلمة ألقتها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا: "لدينا رسالة إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وجميع من يريد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. لقد تعهدتُ هنا مرتين خلال الأشهر الـ18 الماضية بأن الولايات المتحدة سترد على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كلتا المرتين نفذت إدارتنا هذه الوعود.. وأنا أنتهز الفرصة لأقول لنظام الأسد وشريكيه الروسي والإيراني: من الأفضل لكم ألا تراهنوا على تقاعس الولايات المتحدة في الرد هذه المرة".

كما أكدت هايلي أن بلادها لا تشكك في أن هجوم القوات الحكومية السورية في إدلب سيؤدي إلى التصعيد، حتى في حال عدم لجوء دمشق إلى استخدام "الكيميائي"، مضيفة: "تقع على عاتق روسيا مسؤولية منع ذلك".

وأفادت موسكو سابقا بأن المسلحين يعدون استفزازا في إدلب هدفه إثبات استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية، لاختلاق مبرر لتوجيه الولايات المتحدة وحلفائها ضربة جديدة إلى سوريا.

المصدر: وكالات