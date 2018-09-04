الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على ريف حماة

أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت اليوم الثلاثاء لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.

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وأصافت الوكالة السورية الرسمية أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 5 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية في أجواء ريف جماة.

ونقلت الوكالة عن الأهالي المحليين أن بقايا من "صواريخ العداون الإسرائيلي" سقطت قرب بلدة الناصرة وقرية ضهر القصير بريف حمص الغربي.

وسبق أن ذكرت الوكالة أنه سمع دوي عدة انفجارات هزت منطقة وادي العيون، لافتة إلى أن "الأنباء الأولية تشير إلى عدوان"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.

ونفذت إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري سلسلة واسعة من الغارات الجوية على المواقع العسكرية داخل سوريا قالت إنها موجهة ضد تمركز القوات الإيرانية في البلاد أو ردا على تصرفات "عدوانية" من قبل الجيش السوري.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا أنها لن تسمح للقوات الإيرانية التمركز عسكريا في سوريا، مصرة على أن إيران تسعى لتوسيع نفوذها، بما في ذلك عبر حليفها "حزب الله" اللبناني، على الأرض السورية من أجل شن هجمات على إسرائيل.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية بالتزامن مع ذلك ضرورة تطبيق اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي أبرمت في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأنهت رسميا حرب أكتوبر عام 1973.

المصدر: سانا + الإخبارية السورية + وكالات