ماذا يوجد في وادي العيون لتقصفه إسرائيل؟

قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الطيران الإسرائيلي أغار على منطقة وادي العيون بريف حماة مستهدفة المنطقة بسلسلة رشقات صاروخية.

وقالت مصادر عسكرية سورية لـ RT إن إسرائيل استهدفت في الدرجة الأولى قواعد صواريخ بحرية ومستودعاتها وهي منصوبة في المنطقة وتغطي الساحل السوري.

وأضافت المصادر إن الهدف الثاني للطائرات المعادية كان منصات م/ط بعضها إس 200، مؤكدة خلو تلك المنطقة من التواجد الإيراني وهو الذريعة الدائمة لإسرائيل في عدوانها المتكرر على حد تعبيره.

المصدر: RT