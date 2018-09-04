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السعودية ترسل قوات خاصة إلى مصر

أخبار العالم العربي

السعودية ترسل قوات خاصة إلى مصر
AFP
جندي سعودي
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تستعد القوات المسلحة السعودية، للمشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018" العسكرية، المقرر إقامتها في الفترة من 8 - 20 سبتمبر الجاري في مدينة الإسكندرية بمصر.

Reuters Faisal Nasser
الجيش السعودي

وستدفع السعودية بمجموعة من الوحدات المظلية وقوات الأمن الخاصة ومراقبين من القوات البرية والجوية والبحرية.

وقال قائد الوحدات السعودية المشاركة، العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، إن التدريب المشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لقوات الدول المشاركة.

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وأكد حرص وزارة الدفاع على تأهيل وتدريب القوات، من خلال المشاركة في مثل هذه التدريبات العسكرية والتي من شأنها رفع الجاهزية القتالية من خلال التدريب في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك بالإضافة إلى القوات المسلحة المصرية، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا.

المصدر: وكالات                     

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