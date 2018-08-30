وصول قوات أمريكية إلى قاعدة محمد نجيب المصرية

وصلت إلى قاعدة محمد نجيب الجوية المصرية معدات وقوات أمريكية للمشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018" المزمعة بين 8 و20 سبتمبر المقبل.

وستنفذ التدريبات بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط.

وسيشارك فيها عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر والولايات المتحدة واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، كما وجهت الدعوة لعدة دول للمشاركة بصفة مراقب بينها لبنان، ورواندا، والعراق، وباكستان، والهند، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وتشاد، وجيبوتي، ومالي، وجنوب إفريقيا، والنيجر، والسنغال وكندا).

وتهدف تدريبات "النجم الساطع 2018" إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدرب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية