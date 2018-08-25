بالفيديو.. بنزرت تغرق.. والجيش التونسي يتدخل!

أجلى الجيش التونسي، أمس الجمعة، 42 مواطنا من منازل غمرتها مياه الأمطار في مدينة بنزرت شمالي البلاد.

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وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية بأن الأمطار الكثيفة، المستمرة منذ فجر الجمعة، تسببت بتعطيل حركة المرور في بنزرت، وتسرب المياه إلى منازل ومحال تجارية، ما دفع الجيش إلى التدخل لإجلاء متضررين عالقين.

ووصف البيان، كثافة هطول الأمطار، بأنها "غير مسبوقة".

من جهته، قال والي بنزرت، محمد قويدر، إن "الوضع بات تحت السيطرة"، وأضاف أن كمية التساقط بلغت في عدد من المناطق 112 ملم، خلال يوم واحد.

يذكر أن شهر أغسطس الجاري، يشهد تقلبات جوية غير معهودة في تونس، شملت مختلف مناطق البلاد، وتسببت بإضرار في محاصيل زراعية.

المصدر: وكالات