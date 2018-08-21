تونس تجري تدريبا عسكريا بحريا مشتركا مع كندا

أجرت وحدات من القوات البحرية التونسية تدريبا عسكريا مشتركا مع وحدات من الجيش الكندي على الساحل الشمالي، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية يوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التدريب العسكري يهدف إلى التمرن على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر ومجال المراقبة البحرية.

وشارك في هذا التدريب من الجانب التونسي فريق من طلائع البحرية وسفينة قاذفة صواريخ، ومن الجانب الكندي الفرقاطة "فيل دو كيبيك".

يشار إلى أن هذه هي النسخة الثانية من التدريب المشترك بين الجانبين بعد تدريب عام 2017.

المصدر: وسائل إعلام تونسية