اتفاق عراقي تركي إيراني على تأمين الحدود

أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، عن اتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على تأمين الحدود ومنع التهريب.

وقال الأعرجي في تصريح لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أثناء تواجده في العاصمة التركية أنقرة، إنه تم عقد اجتماع بين وزراء الداخلية العراقي والتركي والإيراني.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تأمين الحدود ومنع تسريب المخدرات وعمليات التهريب التي تحدث بين فترة وأخرى.

وتوجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد حكومي من ضمنه وزير الداخلية قاسم الأعرجي، في زيارة بحث خلالها تعزيز التعاون بين البلدين وملفات مشتركة.

المصدر: "السومرية نيوز" العراقي