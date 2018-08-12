مصر.. مقتل 12 مسلحا أثناء مداهمة وكرهم في العريش

تمكنت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، من تصفية 12 إرهابيا خلال مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن المحافظة.

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وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن داهمت قطعة أرض مسورة في مدينة العريش، بعد ورود معلومات تفيد "بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذها وكرا لهم".

وبادر المشتبه بهم بإطلاق النار على قوات الأمن، ما دفعها للرد بقوة نارية غزيرة، وعثرت الأجهزة الأمنية في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين.

وبدأت القوات الأمنية المصرية منذ فبراير الماضي، عملية سحق متشددين تابعين لتنظيم "داعش"بشمال سيناء.

المصدر: و ا ش