"داعش" يعلن عن مقتل أحد قادته في سيناء

أكد مصدر أمني مصري اليوم الأحد مقتل قائد تنظيم "داعش" في شبه جزيرة سيناء المدعو أبو جعفر المقدسي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال المصدر الأمني المصري إن القتيل هو زعيم التنظيم في بلدة الشيخ زويد المصرية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط والقريبة من الحدود مع قطاع غزة.

ووفقا لـ "رويترز"، فقد نشر تنظيم "داعش" عبر حسابات تابعة له على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا على شكل ملصق تحت عنوان "قافلة الشهداء" مع صورة لرجل مبتسم وملتح يرتدي معطفا وقبعة.

وجاء في رسالة قصيرة على قنوات التنظيم على تليغرام "الأخ أبو جعفر المقدسي في ذمة الله" دون التطرق إلى أي تفاصيل عن مكان وزمان مقتله.

وخلال عملية واسعة بدأت في فبراير الماضي استهدفت مسلحين شنوا سلسلة من الهجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء، قتل الجيش المصري بدعم من قوات الأمن المئات من المتشددين.

المصدر: رويترز