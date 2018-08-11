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السعودية تصدر بيانا بشأن هجوم الأردن

أخبار العالم العربي

السعودية تصدر بيانا بشأن هجوم الأردن
Reuters / Muhammad Hamed
عناصر من القوات الأردنية - أرشيف -
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دانت السعودية، يوم السبت، تفجير دورية لقوات الدرك الأردنية في منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء، 20 كم شمال غربي العاصمة عمان.

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وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتفجير دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنيتين في منطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب والتطرف.

وأسفر التفجير عن مقتل رجل أمن وإصابة ستة آخرين.

المصدر: وكالات

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