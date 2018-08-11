الأردن يؤكد أن انفجار الفحيص عمل إرهابي سببه عبوة ناسفة

قالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، اليوم السبت، إن الانفجار الذي استهدف سيارة لدورية أمنية في الفحيص وراح ضحيته شرطي وأصيب 6 آخرون، ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأعلنت الوزارة أن التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها للقيام بواجبها الاعتيادي كنقطة غلق في الطوق الخارجي لموقع مهرجان الفحيص.

وتوعدت الوزارة في بيانها بملاحقة "الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن".

وقد أدى انفجار استهدف أمس الجمعة دورية من الدرك الأردني إلى مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين في منطقة مهرجان الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غربي عمان).

المصدر: وكالات