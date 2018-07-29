الأردن متفائل من قرب فتح المعابر مع سوريا

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن المعطيات من حول بلاده تدعو للتفاؤل بما ينعكس على مستقبل الاقتصاد الأردني، وفي مقدمة ذلك استتباب الأمن في سورية وقرب فتح المعابر الحدودية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقده الرزاز مع غرفة صناعة الأردن، اليوم الأحد، بحضور رئيس الغرفة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلين عن القطاع.

وأكد رئيس الوزراء إن الصادرات هي المفتاح للنمو الاقتصادي في الأردن.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو تطور بدون التركيز على الصادرات، مشيراً إلى اهمية التركيز على جودة المُنتج الاردني الذي هو البوابة لفتح التصدير للأسواق العالمية.

وأوضح أن الحكومة تدرك حجم التحدي في ملف العمالة الوافدة وأهمية معالجتها ضمن خطة تحول واضحة إلى احلال العمالة الوطنية، منوها في الوقت نفسه إلى تدني المشاركة في سوق العمل من قبل العمالة الوطنية.