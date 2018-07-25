 
مباشر

حفل اغتصاب جماعي لفتاة مصرية يسبب ضجة كبيرة

أخبار العالم العربي

حفل اغتصاب جماعي لفتاة مصرية يسبب ضجة كبيرة
imagebroker.com-© Bernhard Classen
عنف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkb7

ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة و 4 آخرين، بتهمة تنظيم حفل اغتصاب جماعي لفتاة مصرية في محافظة البحيرة غرب الدلتا.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة وبعد التحقيقات قررت، أمس الثلاثاء، بإحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب الفتاة.

وبدأت القصة باستدراج فتاة عبر سيدة ادعت أنها تعمل رائدة ريفية بوحدة صحية، تستطيع مساعدة الفتاة التي تمر بأزمة نفسية بسبب مرض والدها الذي يعاني من داء في القلب وتخشى أن يفارق الحياة.

وبعد مرور أسبوع من اللقاء الأول بينهما فوجئت الفتاة بالرائدة الصحية تتصل بها وتنوي مقابلتها لإعطائها دواء قد يساعد على شفاء والدها.

إقرأ المزيد
نساء يحملن الشموع وشعارات خلال احتجاج على اغتصاب فتاة في العاشرة من عمرها ، في ضواحي دلهي ، الهند في 25 أبريل 2018. اغتصاب 5 ناشطات خلال مظاهرة مناهضة لتجارة الرق في الهند

واصطحبت السيدة الفتاة معها إلى شقتها، وبمجرد دخولهما إحدى الغرف فوجئت بأحد الأشخاص يقتحم الغرفة ويطلب منها خلع ملابسها فرفضت وحاولت مقاومته لكنها فشلت تحت تهديد السلاح واعتدى عليها حتى أفقدها عذريتها.

وبعد مرور أيام قليلة على اغتصاب الفتاة وجدت اتصالا آخر من تلك السيدة تطلب منها الحضور لكنها رفضت، وبالتهديد لم تجد الفتاة أمامها حلا سوى أن تنصاع لرغباتها وبالفعل حضرت إليها وفتحت لها فيديو على هاتفها يحتوى على مشهد اغتصابها وهددتها بنشره بين زميلاتها في المدرسة فذهبت معها الفتاة إلى الشقة مرة أخرى، ثم وجدت رجلا في انتظارها اغتصبها دون رحمة رغم توسلات الصغيرة له بعدم الاقتراب منها.

وتكرر الأمر مرة أخرى لتجد 3 رجال يحضرون لحفلة جنسية على شرفها وبعد الانتهاء منها اتصلوا بتلك الممرضة ليرسلوا لها الأموال، وللمرة الثالثة وبنفس الطريقة اتفقت الممرضة مع 3 رجال آخرين على شرف الفتاة، التي لا حيلة لها سوى أنها كسرت هاتفها بعد تلك المرة حتى تفشل الممرضة من الوصول إليها، حتى تقدم ابن عمها لخطبتها، وفور علمه بالقصة توجها معا لتحرير محضر ضد السيدة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد هذه الواقعة التي اعتبرها البعض جريمة وحشية، ووجهوا تحذيرات لكافة الفتيات بعد التواصل مع أي سيدة غريبة، حتى لا يقعن ضحية لمثل هذه الأعمال.

المصدر: الوفد

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا