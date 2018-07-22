أبو ظبي تحذر بيروت من تحويل لبنان لساحة للأخبار الكاذبة

حذرت السفارة الإماراتية لدى بيروت، من أن يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلالها الأخبار الكاذبة، داعية المسؤولين اللبنانيين لمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة، إن التقارير المنشورة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الإمارات ليكس: ابن زايد يريد إخضاع مسقط"، عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، مؤكدا أن هذه التقارير من نسج خيال كاتبها وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام.

وأشارت السفارة الإماراتية إلى أنه بات واضحا أن نشر الأخبار لملف ما يسمى "الإمارات ليكس" يأتي امتدادا لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الإمارات في بيروت وواشنطن واستكمالا لسعيها تشويه صورة دولة الإمارات وعلاقاتها بالدول العربية، ما يفقد "مصداقية ومهنية بعض وسائل الإعلام اللبنانية ويحولها إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة".

ودعت السفارة الإماراتية المسؤولين اللبنانيين، "الذين يطالبون بأفضل العلاقات مع دول الخليج "، إلى "اتخاذ خطوات رادعة وكفيلة بألا يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة وبمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد المصداقية والمهنية".

المصدر: "النشرة"