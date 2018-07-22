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مسلمون يخمدون حريقا داخل كنيسة في مصر

أخبار العالم العربي

مسلمون يخمدون حريقا داخل كنيسة في مصر
Reuters Amr Dalsh
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اندلع حريق في إحدى الكنائس الكاثوليكية في محافظة أسيوط جنوبي مصر، اليوم الأحد، تسبب بإصابة 4 أشخاص، قبل السيطرة عليه وإخماده.

وقد تمكن جيران الكنيسة المسلمون والمارة فور ملاحظة الحريق من السيطرة على النيران وحالوا دون امتدادها إلى أن وصل رجال الإطفاء وأخمدوا النيران.

وبعد فتح الجهات الأمنية تحقيقا في الحريق، للوقوف على ملابساته، وكذلك حصر الخسائر التي مني بها المكان جراء الحريق، تبين أن تماس كهربائي أدى إلى نشوب النيران.

المصدر: وكالات

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