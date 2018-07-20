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مصر توضح حقيقة بيع ممتلكات وأصول الدولة

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مصر توضح حقيقة بيع ممتلكات وأصول الدولة
Globallookpress Xinhua / Pan Chaoyue
مصر
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علق مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري على ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة.

وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول كالأراضي والأسهم، والسندات.

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وأكدت وزارة التخطيط، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك أصولا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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