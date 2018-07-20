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بعد تابوت الإسكندرية.. الإعلان عن كشف أثري نادر في مصر

أخبار العالم العربي

بعد تابوت الإسكندرية.. الإعلان عن كشف أثري نادر في مصر
Ministry of Antiquities وزارة الآثار
الكشف الأثري في مصر
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نجحت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية والعاملة في مشروع خفض المياه الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان، في الكشف عن أقدم ورشة لصناعة الفخار في مصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن الورشة تقع بين مدخل متحف التماسيح وشط نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى فترة الأسرة الرابعة المصرية (2613-2494) قبل الميلاد وهي فترة بناء الأهرامات.

وأشار إلى أن البعثة عثرت داخل الورشة على أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة وهي عبارة عن قرص دوار من الحجر الجيري وقاعدة مجوفة، ومن الأنواع التي كانت تدار باليد وأطلق عليها العلماء اسم العجلة البسيطة.

وقال وزيري إن هذا الكشف يعد واحدا من أهم الاكتشافات التي تلقي الضوء على طبيعة الحياة والصناعات اليومية في مصر القديمة.

المصدر: وزارة الآثار المصرية

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