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توضيح من الرياض بشأن مستثمر سعودي محتجز في مصر

أخبار العالم العربي

توضيح من الرياض بشأن مستثمر سعودي محتجز في مصر
Reuters
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 أكدت السفارة السعودية لدى مصر في بيان  أنها تولي اهتماما كبيرا بتطورات قضية المستثمر السعودي عبدالرحمن مبارك علي الغامدي (86 عاما).

وقال نجل المستثمر إن والده اتفق مع مجموعة من المستثمرين تقرّبوا منه طوال 5 أشهر، لتأجير مصنعه مدة 5 سنوات، إلا أنهم احتالوا في المستندات.

وأوضحت السفارة، أنه فيما يتعلق بقضية الغامدي، فقد تعاملت وفق مسارين، أولهما المسار القانوني، من خلال تقديمها الدعم القانوني له ولفريق المحامين الخاص به، بشأن كافة القضايا التي صدرت بها أحكام ضده وعددها 13 قضية.

أما المسار الآخر فهو الإنساني، وذلك من خلال التواصل مع جهات الاختصاص في مصر لمراعاة حالته الإنسانية، معربة عن أملها بإنهاء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت الشرطة المصرية اعتقلت المستثمر السعودي في شهر رمضان الماضي بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامه بعدة قضايا، من بينها قضية بيع مياه غير صالحة للشرب.

المصدر: وكالات  

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