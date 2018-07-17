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تل أبيب: الفلسطينيون يستخدمون الطيور لإشعال حرائق في إسرائيل

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تل أبيب: الفلسطينيون يستخدمون الطيور لإشعال حرائق في إسرائيل
Reuters Amir Cohen
حرائق في إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة (صورة من الأرشيف)
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اتهمت السلطات الإسرائيلية المحتجين الفلسطينيين باستخدام الطيور لإشعال حرائق داخل إسرائيل.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية في بيان له، أنه تم العثور على صقر مع مادة حارقة مربوطة بطرفه في حديقة "هابيصور" بالقرب من قطاع غزة يوم الاثنين 16 يوليو.

واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذا يمثل "أول حالة استخدام كائنات حية لإشعال الحرائق".

وأضافت أنها تدرس إمكانية تقديم شكوى في إطار المعاهدات الدولية ذات الشأن حول "استخدام الكائنات الحية للأغراض الإرهابية".

ويأتي ذلك بعد نشوب العديد من الحرائق في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، حيث يطلق المحتجون الفلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة. 

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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