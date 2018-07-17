تل أبيب: الفلسطينيون يستخدمون الطيور لإشعال حرائق في إسرائيل

اتهمت السلطات الإسرائيلية المحتجين الفلسطينيين باستخدام الطيور لإشعال حرائق داخل إسرائيل.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية في بيان له، أنه تم العثور على صقر مع مادة حارقة مربوطة بطرفه في حديقة "هابيصور" بالقرب من قطاع غزة يوم الاثنين 16 يوليو.

#New tactic from Gaza, the Molotov bird. A falcon was found near the Besor river, attached to a harness from which hangs explosive material. pic.twitter.com/pTz6fYf3Ev — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 16 июля 2018 г.

واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذا يمثل "أول حالة استخدام كائنات حية لإشعال الحرائق".

وأضافت أنها تدرس إمكانية تقديم شكوى في إطار المعاهدات الدولية ذات الشأن حول "استخدام الكائنات الحية للأغراض الإرهابية".

ويأتي ذلك بعد نشوب العديد من الحرائق في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، حيث يطلق المحتجون الفلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة.

المصدر: تاس