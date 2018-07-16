العراق: حظر التجوال بديلاً عن قطع الإنترنت للحد من إتساع الإحتجاجات

قررت الحكومة العراقية مساء أمس الأحد، إعادة خدمة الإنترنت للعمل من جديد بعد يومين على قطعها في محاولة منها للحد من إتساع الإحتجاجات التي تشهدها مُدن وسط وجنوب العراق منذ أيام.

ووجدت الحكومة العراقية بديلاً عن قطع الإنترنت، فقررت فرض حظر جزئي للتجوال في المحافظات التي شهدت توتراً كبيراً في الأوضاع الأمنية خلال الأيام الماضية.

وفي محافظة البصرة التي كانت أول محطة للإحتجاجات، فُرض حظر التجوال فيها من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجراً، ومثل هذا الحظر فُرض في محافظتي النجف وذي قار.

وإنتقدت منظمات حقوقية عملية قطع الإنترنت في البلاد، حيث أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي خلال حديثه لـRT "وجود تقصير وعدم تعامل حقيقي مع الأزمة من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف العجيلي أن "الإنترنت حق لكل العراقيين، لكن الحكومة قطعت هذا الحق خلال اليومين الماضيين، وهو ما تسبب بتوقف عمل بعض المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء المحلية".

من جهتها قالت ناشطة من محافظة البصرة وتُدعى هند الطائي، لـRT "إستبدلت الحكومة قطع الإنترنت بفرض حظر التجوال. هذه تصرفات الحكومات البوليسية التي تخشى مطالبة الناس بحقوقهم".

وأضافت "لا شيء يمنعنا من المطالبة بحقوقنا، لا قطع الإنترنت ولا فرض حظر التجوال، فما نُريده سيكون".

المصدر: RT