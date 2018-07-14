مصر.. ضبط المتهمين بمقتل "أطفال المريوطية" وكشف ملابسات الحادث

ذكر مصدر في وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن ألقت القبض مساء اليوم السبت على 4 متهمين بجريمة قتل 3 أطفال في منطقة المريوطية صباح الثلاثاء الماضي وإلقاء جثثهم في الطريق.

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وأوضح المصدر الأمني، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن المحتجزين هم 3 سيدات ورجل، مضيفا أن التحقيق جار مع المتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

والثلاثاء الماضي تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغات من الأهالي بالعثور على 3 جثث ملقاة على رصيف الشارع بمنطقة المريوطية، حيث انتقلت لمكان الحادث، وتشير المعاينة الأولية إلى أن الضحايا الثلاثة ماتوا خنقا، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.

وفي غضون ذلك، بين مصدر أمني مطلع في حديث لـ"بوابة الأهرام" ملابسات الحادث الغامض، فذكر أن الغرفة المحترقة التي عثرت الأجهزة الأمنية عليها مؤخرا وشهدت وقائع الجريمة، كانت هي الخيط الذي قاد رجال المباحث لمعرفة باقي التفاصيل وطريقة مقتل الأطفال.

وقال إن سيدتين اثنتين متهمتان بالجريمة، إحداهما تدعى أم نيللي، في منتصف العقد الثالث من العمر، كانت تقيم في شبرا وانتقلت إلى الجيزة مؤخرا، وزوجها يعمل سائق توك توك، وأخرى عاملة نظافة صديقتها، كانت تقيم معها في الشقة المكونة من ثلاث غرف وكائنة بالطابق الرابع من العقار.

وأضاف المصدر، أن المجني عليهم هم أطفال لعاملة النظافة التي استضافتها صديقتها مؤخرا في الشقة لديها، وكانت تذهب والدة الأطفال إلى العمل وتتركهم بمفردهم طوال اليوم بصحبة شقيقهم الأكبر محمد البالغ من العمر خمس سنوات فقط، وفي يوم الحادث شب حريق بالشقة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق هو أن زوج السيدة صاحبة المنزل يدخن "الشيشة"، وكان الأطفال بمفردهم ما نتج عنه وفاتهم نتيجة الاختناق بالدخان وكذلك الحروق.

ولفت إلى أن عاملة النظافة تخلصت من الأطفال، بدافع الهروب من المساءلة القانونية، وكلفت سائق توك توك بإلقاء الأطفال أسفل الكوبري وقد صدرت ضدها أحكام قضائية.

من جانبها، أعلنت مصادر أمنية أخرى في وقت سابق أن عدد المشاركين في ارتكاب هذه الجريمة 4 أشخاص، موضحة أنها نفذت على يد امرأتين فيما شارك معهما شخصان آخران في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية