مصر.. تحديد هوية المتورطين في قتل أطفال المريوطية الثلاثة

تمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد هوية المتهمين بقتل الأطفال الثلاثة في المريوطية بمحافظة الجيزة، بعد أن عثر عليهم في حالة تعفن.

وأكد مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالجيزة، تحركت في 6 تشكيلات للقبض على المتهمين خلال الساعات القادمة.

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وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على 3 جثث ملقاة على رصيف الشارع بمنطقة المريوطية، حيث انتقلت لمكان الحادث، وتشير المعاينة الأولية إلى أن الضحايا الثلاثة ماتوا عن طريق الخنق، وتم نقلهم إلي مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر أمنية، إن التقارير الطبية الخاصة بشأن جثامين الأطفال والطب الشرعي وتحليل "DNA" أثبتت أنهم غير أشقاء، لافتة إلى أنه تجري مقارنة البصمة الوراثية لهم مع الأهالي الذين سبق وأن قدموا بلاغات حول اختفاء أطفالهم للكشف عن هويتهم.

المصدر: الشروق