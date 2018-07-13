وقائع جديدة حول ذبح أطفال المريوطية الثلاثة في مصر

توصلت جهات التحقيق المصرية، إلى معلومات جديدة حول ذبح وإلقاء أطفال المريوطية في شارع الثلاثيني الجديد بالجيزة.

وقالت مصادر أمنية، "إن سائق توك توك، توجه إلى جهات التحقيق، حيث جرى استجوابه من قبل رجال الأمن العام ومباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة."

أشارت المصادر، إلى أن فريق البحث، ألقى القبض على عدد من المشتبه بهم، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بشأن التحقيقات معهم.

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وقال مصدران مسؤولان -أحدهما بوزارة الداخلية والثاني بمديرية أمن الجيزة- إن المفاجأة في سبب الوفاة هو استنشاق الأطفال الثلاثة لغاز ثاني أكسيد الكربون أثناء تواجدهم بمكان مغلق اندلع به حريق، وأن خروج جزء من أحشاء الجثامين ناتج عن حالة التعفن.

وأكد المصدران أن رجال البحث الجنائي يفحصون عددا من المشتبه بهم، سبق تورطهم في قضايا تسول وخطف أطفال، خاصة مع ثبوت أن الأطفال ليسوا أشقاء، ومن ثم استبعاد احتمالية ارتكاب جريمة أسرية.

كان أهالي منطقة المريوطية قد عثروا على مجموعة من الأكياس البلاستيكية أثناء تجمع الكلاب عليها بالمنطقة مع انتشار روائح كريهة، وبتفتيش الأكياس عثروا على 3 أطفال في حالة تعفن فأبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة، والتي حضرت على الفور وتم نقل الجثث للمشرحة.

المصد: مصراوي