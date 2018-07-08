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قرقاش: دور الإمارات في اليمن تعرض لحملة تشويه

أخبار العالم العربي

قرقاش: دور الإمارات في اليمن تعرض لحملة تشويه
Reuters
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن دور الإمارات في الملف اليمني ومشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية تعرض لحملة تشويه.

وكتب قرقاش على"تويتر": "لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى وفِي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة، التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها".

وأضاف الوزير الإماراتي: "تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح وتختبيء خلف النساء والأطفال".

وأشار قرقاش إلى أن "مصدر الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات إما من عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى، أو من تيارات سياسية عاجزة ميدانها الفنادق" حسب تعبيره.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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