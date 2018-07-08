عدن تدعو للتبليغ عن المفقودين وتنفي وجود أي سجون سرية جنوبي البلاد

نفى نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع، وجود أي سجون سرية تدار من قبل الإمارات في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وأكد الوزير اليميني خلال زيارة لسجن "بئر أحمد" في العاصمة عدن اليوم: "لا صحة لما روجت له بعض وسائل الإعلام عن وجود سجون سرية في سجن بئر أحمد ومطار الريان بحضرموت، وأي سجون في عدن أو باقي المحافظات المحررة، تخضع للشرعية ومصلحة السجون، وتقبع تحت إشراف مباشر من القضاء".

وأضاف أن السلطات المختصة "تبذل كافة الجهود لتقديم الخدمات للنزلاء في السجون، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعا لخشع أي عائلة لديها شخص مفقود لم تصل إلى مكانه، بالتوجه إلى إدارة أمن عدن وتسجيل اسم مفقودها لتتولى السلطات المعنية مهمة البحث عنه، مضيفا أن الجماعات المتطرفة هي من يمارس الخطف ويجند المختطفين لعملياته الإرهابية.

وبين اللواء اليمني أنه تم الإفراج عن 275 نزيلا من إصلاحية "بئر أحمد" في عدن، ويتم حاليا محاكمة 37 سجينا فيها، لافتا إلى أن 7 من السجناء قد قضوا فترة محكوميتهم وتتم حاليا تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم.

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وكان تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" نهاية العام 2017، قد ذكر أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية دربتها الإمارات وأنهم عرضة للانتهاكات والتعذيب.

المصدر: وسائل إعلام يمينية