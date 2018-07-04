روسيا تؤكد استعدادها لدعم استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب وزر الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق موسكو من تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم أي مساعدة من أجل استئناف مفاوضات السلام.

إقرأ المزيد

وشدد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء في موسكو، على ضرورة إجراء مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى حل لهذا الصراع.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني، إن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساس، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام ما دام هنالك احتلال"، مضيفا أن الحل والوحيد هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، مشددا على أن المجتمع الدولي كله معني بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة.

وأوضح أنه في ظل تواصل الصراع فإن المنطقة برمتها ستبقى رهينة للمزيد من التوتر والاقتال والحروب وعرضة لتفجر هذا الصراع.

المصدر: RT