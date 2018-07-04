الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شرقي مدينة القدس المحتلة

هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلين شرقي مدينة القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص.

وداهمت آليات عسكرية إسرائيلية تجمع "أبو النوار" البدوي شرق مدينة القدس المحتلة، وشرعت بعملية الهدم، التي طالت منزلين وحظائر لتربية الأغنام.

ويسكن في التجمع نحو 700 فلسطيني في بيوت من الصفيح، ويكسبون قوت يومهم من تربية الأغنام.

ونقلت وكالة "وفا" عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أن المسكنين يقعان في مكانين مختلفين من منطقة "أبو النوار" البدوية، وأن عملية الهدم ترافقت مع حشود وتجهيزات كبيرة لقوات الجيش الإسرائيلي، استعدادا لهدم الخان الأحمر شرقي القدس.

ومنذ عام 1948، يسكن فلسطينيون في القدس، بعد أن هجرتهم السلطات الإسرائيلية من صحراء النقب.

ويحيط بتجمع "أبو النوار" ثلاث مستوطنات إسرائيلية هي "معالية أدوميم"، و"كيدار"، و"كيدار الجديدة".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترحيل السكان من تجمع "أبو النوار"، وتجمعات بدوية أخرى شرقي القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني.

المصدر: وكالات