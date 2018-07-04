لافروف: نثمن دور الأردن في إجراء الحوار بين الحكومة والمعارضة جنوب سوريا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا تقيم الجهود التي تبذلها الأردن لتحقيق المصالحة بين القوات السورية والجماعات السورية المعارضة المتمركزة على الحدود مع الأردن.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في موسكو، إن روسيا والأردن أكدتا في محادثاتهما ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في جميع بنودها، بما فيها مكافحة الإرهاب.

وذكر أن الإرهابيين يسيطرون على نحو 40% من أراضي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد، مشددا في الوقت ذاته على أن مهمة مكافحة الإرهابيين جنوب سوريا لا تزال الأكثر أهمية.

هذا وأكد الوزير الروسي أن جميع اللاعبين الدوليين يجب أن يقدموا مساعدات إنسانية لسوريا، دون شروط سياسية مسبقة.

وأضاف: "ناقشنا هذه المسألة (المساعدات للاجئين) التي لا تزال تثير قلقا في الأردن. وأقصد هنا تواجد مئات آلاف اللاجئين السوريين في أراضي المملكة. وتدل بعض التقديرات على أن عددهم يبلغ مليون ومئتي ألف شخص. كما أنه يوجد هناك ازدحام للاجئين على الجزء السوري من الحدود بين البلدين".

وتابع: "إننا متفقون على أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وبحثنا بعض الإجراءات الملموسة التي ستسمح بتسهيل وتوسيع إيصال مثل هذه المساعدات".

وذكر الوزير أن روسيا كانت قد أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية والتي تعرقل، إنشاء ظروف اقتصادية طبيعية وعودة اللاجئين.

من جهته عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن قلقه من الأوضاع الأمنية جنوب سوريا قائلا إنه من الضروري بدء حل هذه القضية ووقف لإطلاق النار.

وأضاف: يثير الوضع جنوب سوريا قلقا كبيرا. يجب حل هذه القضية. إنها حيوية للغاية. يجب البدء من وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى حل المسائل التي ستساعد في منع وقوع كارثة إنسانية في هذه المنطقة".

وأكد أن التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية يعدان الاتجاه الأكثر أهمية في تسوية الوضع جنوب سوريا.

كما ذكر أن الحكومة الأردنية تعمل ما بوسعها لدعم اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها.

المصدر: وكالات