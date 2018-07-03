مصر.. "مرصد الفتاوى التكفيرية" يتحدث عن علاقة بين "داعش" وإسرائيل

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة في مصر، إن القبض على فتاة إسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت وجود علاقة بين داعش وإسرائيل.

وأوضح المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الفتاة الإسرائيلية تعمل على الدعاية وتجنيد الأفراد لصالح تنظيم "داعش"، وتقدم الدعم والمساعدة في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة واستخدام الكثير من الأسلحة المتنوعة لتنفيذ الهجمات.

وأضاف أن السيدة الإسرائيلية التي تدعي وهيبة عيسى، والبالغة من العمر 45 عاما، تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1992، واستخدمت عدة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم تنظيم "داعش" وتسهيل تجنيد المتطرفين لصالح التنظيم.

ونوه المرصد أن لائحة الاتهام الموجهة ضدها أكدت ذلك، كما أنها تملك مكتبة افتراضية تحتوي على معلومات بشأن كيفية صنع القنابل والأسلحة البيولوجية والسموم والسترات المتفجرة، ومواد تدريب وظفت لتدريب المتطرفين على ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وكانت السلطات الفيدرالية الأمريكية وجهت سلسلة من التهم "ذات الصلة بالإرهاب" إلى إسرائيلية تقيم في ولاية وسكونسن.

وقالت السلطات إن وهيبة عيسى البالغة 45 عاما، مثلت أمام المحكمة، حيث اتهمت باختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد أفراد لصالح "داعش" و"تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: وكالات